Os principais campeonatos estaduais começam a chegar ao fim neste fim de semana, com a rodada de ida da disputa por títulos no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Deles, apenas no Paranaense não haverá um clássico na decisão, marcada para as 16h deste domingo em Toledo. Aliás, São Paulo x Corinthians, Vasco x Flamengo, Cruzeiro x Atlético-MG e Internacional x Grêmio estão todos marcados para as 16h deste domingo.