Fim de semana promete ser gelado no oeste, mas sem formação de  geada

Cascavel – O avanço de uma frente fria que trouxe muita chuva à região oeste ontem e impediu a ida do presidente Jair Bolsonaro a Capanema também provocou queda nas temperaturas, que promete ser ainda mais acentuada a partir deste sábado.

Segundo o Instituto Tecnológico Simepar, o fim de semana promete ser gelado no oeste com mínimas de 8ºC e a máxima que não ultrapassa os 20ºC no sábado e no domingo.

Apesar das manhãs bem frias, não há alertas para geada nos próximos dias.

A frente fria perde força a partir de segunda-feira, quando as temperaturas se elevam mais uma vez e variam dos 14ºC aos 23ºC. Na terça a temperatura mínima sobe para 18ºC.

Há previsão de chuva para a próxima semana, mas só deve voltar a esfriar no começo de junho.