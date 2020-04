Fifa anuncia ajuda de US$ 150 mi para 211 federações nacionais

São Paulo – A Fifa anunciou nessa sexta-feira (24) que distribuirá cerca de US$ 150 milhões (R$ 855 milhões) entre as 211 federações nacionais filiadas à entidade como forma de tentar mitigar o impacto financeiro da pandemia do coronavírus sobre o futebol mundial.

O montante inclui uma ajuda de US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões) para cada federação mais o repasse de custos operacionais relativos a 2019 e 2020. A segunda parcela da verba correspondente a este ano, por exemplo, só seria repassada em junho, mas a Fifa decidiu antecipar o pagamento.

“A pandemia [do coronavírus] causou desafios sem precedentes para toda a comunidade do futebol e, como órgão responsável, é dever da Fifa dar suporte a quem enfrenta maiores necessidades”, disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em comunicado.

“Este é o primeiro passo de um amplo plano de socorro financeiro que estamos desenvolvendo para responder à emergência de toda a comunidade do futebol. Junto de nossos parceiros, estamos avaliando as perdas e trabalhando nas mais apropriadas e efetivas ferramentas para implementá-las nos outros estágios do plano”, completou.