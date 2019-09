FGV inicia seleção para o primeiro doutorado em Direito da Regulação

A Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio) abre o processo seletivo para o primeiro doutorado com área de concentração em Direito da Regulação do Brasil, com duas linhas de pesquisa: “Governança Regulatória, Instituições e Justiça” e “Economia, Intervenção e Estratégias Regulatórias”. As inscrições para o curso terminam dia 1º de outubro. O tema da área de concentração do curso está no centro dos debates sobre as recentes transformações na estrutura do Estado Administrativo

O processo seletivo para as seis vagas disponíveis (três para cada linha de pesquisa) está organizado em quatro etapas: prova de língua inglesa, prova de conhecimentos específicos – a ser respondida com base na literatura indicada no edital -, análise e avaliação de projeto e entrevista com arguição de projeto. Podem participar portadores de diploma de mestre, preferencialmente em Direito, de instituições nacionais ou, no caso de candidatos com formação no exterior, com o diploma revalidado.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no edital: mestrado-rio.fgv.br/direito/doutorado/direito-da-regulacao.