FGTS; 100% do lucro será distribuído

Brasília – Com lucratividade de R$ 12,2 bilhões, o balanço do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) 2018 foi aprovado pelo conselho de administração da Caixa na segunda-feira (29). Conforme medida provisória publicada na última semana, 100% do lucro do FGTS tem liberação garantida aos cotistas do fundo: todas as contas com saldo disponível em 31 de dezembro de 2018.

A distribuição será proporcional ao saldo de cada conta até o último dia do ano passado. Desde 2017, a distribuição do lucro do FGTS era de 50%, que passou a ocorrer no governo de Michel Temer. Naquele ano, a lucratividade foi de R$ 12,4 bilhões. Em 2016, chegou a R$ 14,5 bilhões.