Festival Paralímpico: descobrindo guerreiros

Evento que este ano chega à sua segunda edição, restrito a 69 cidades no Brasil e realizado em comemoração ao Dia Nacional do Atleta Paralímpico (22 de setembro), o Festival Paralímpico 2019 será realizado neste sábado (21) em todo o País. Em Cascavel, as atividades serão no Complexo Esportivo Ciro Nardi, das 8h30 às 12h. No Estado, haverá programação também apenas em Curitiba, Maringá e Pontal do Paraná.

O Festival é destinado a crianças com faixa etária de 10 a 17 anos, com e sem deficiência. Em Cascavel serão oferecidas as modalidades de atletismo, basquete e bocha. A intenção é mobilizar pessoas com deficiência em todo o território brasileiro por meio das atividades físicas.

“Esperamos reunir até 150 participantes, sendo que até 20% delas pode não ter deficiência alguma. Para participar, é preciso se inscrever, o que pode ser feito pelo telefone 3902-3048 ou pessoalmente aqui no Complexo Esportivo Ciro Nardi, em horário comercial”, explica a professora Pollyana Bastos, coordenadora do paradesporto e técnica de algumas modalidades em Cascavel.

Dentre as atrações do evento, estará o toledano Luis Carlos Steffens, que no último fim de semana competiu com a seleção brasileira no Campeonato Mundial de Paraciclismo na cidade de Emmen, na Holanda, e no início do mês participou dos Jogos Parapan-Americanos Lima 2019, no Peru.