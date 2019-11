O Centro de Iniciação ao Esporte Alice Martelli será palco neste sábado (30) do 1º Festival Inclusivo de Ginástica Rítmica e Artística, com início às 14h.

O evento, que contará com apresentações de cinco entidades da sociedade civil organizada cascavelense, tem como objetivo mostrar a superação e o potencial de cada aluno das modalidades, portadores das mais diferentes necessidades especiais.

O Festival também serve de estímulo aos participantes, acolhendo paratletas, autistas, cadeirantes, deficientes visuais e intelectuais, e portadores de Síndrome de Down e paralisia cerebral.

As apresentações serão de equipes de: Amac (Associação de Mães de Autistas de Cascavel), Caut (Centro de Apoio, Convivência e Defesa dos Direitos de Autistas de Cascavel), Apac (Associação dos Paratletas de Cascavel), Associação Olhar Down e Apae Cascavel.

As exibições serão individuais e de conjuntos, no feminino e no masculino, e mistas. O ingresso, sugestivo, para o público prestigiar o Festival Inclusivo é a doação de um quilo de alimento não perecível, a ser destinado ao Provopar.

O 1º Festival Inclusivo de Ginástica Rítmica e Artística é uma realização do setor de Paradesporto da Secretaria Cultura e Esporte de Cascavel.