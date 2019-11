Festival de Ecoturismo será nos dias 15, 16 e 17 de novembro em Porto Mendes

A prefeitura de Marechal Cândido Rondon através da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, e a Proem (Fundação Promotora de Eventos de Marechal Cândido Rondon), promovem mais um grande evento no município. Nos dias 15, 16 e 17 de novembro será realizado o 6º Festival de Ecoturismo em Porto Mendes.

A programação é composta por diversas atividades, como arena DJ Red Bull, etapa Sul Brasileiro de Jet Ski, circuito de jipeiros, 5º trilhão de motos, entre outros.

Com relação ao 5º trilhão de motos, este é organizado pelo grupo de trilheiros Coyotes de Porto Mendes. Será realizado no sábado, dia 16, com saída às 13h30 do parque de lazer do distrito. Inscrições podem ser feitas no local, ao valor de R$ 20.

Conforme Rogério Biesdorf, integrante do grupo Coyotes, assim como aconteceu em anos anteriores, o evento tem cunho beneficente, pois os valores das inscrições serão revertidos para entidades da sede do município e de Porto Mendes. “Será um evento muito especial, que deve reunir mais de 150 trilheiros de toda a região. A trilha possui vários obstáculos e, ao final, o morro do desafio, que desafiará os trilheiros a subirem. Nesse local haverá ambulância, caso ocorra algum acidente. Será muito divertido. Convidamos todos os trilheiros da região para prestigiarem este evento”, destacou Rogério.

Mais informações sobre o 6º Festival de Ecoturismo estão disponíveis no Facebook, na página Ecoturismo, ou no site www.festivalecoturismo.com.br.