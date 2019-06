Com alegria e diversão, o Centro Universitário de Cascavel – Univel promoveu a tradicional Festa Junina no dia 11 de junho, que reuniu alunos, professores e colaboradores da instituição. A festa contou com o casamento caipira, a dança da fita, apresentação de quadrilha formada pelos professores, correio elegante, além de uma diversidade deliciosa de comidas típicas e muito mais.