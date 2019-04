Ferroeste tem melhor 1º trimestre da história

Cascavel – A Ferroeste (Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A.) faturou R$ 9 milhões nos três primeiros meses de 2019, melhor resultado de um primeiro trimestre de sua história. Nesse período passaram pelos 250 quilômetros do trecho entre Cascavel e Guarapuava 308.137 toneladas de produtos, sendo 205.086 de granéis – pela primeira vez esse trimestre, que contempla a colheita da safra de soja, alcança a marca de pelo menos 200 mil toneladas.

O faturamento no trimestre significa crescimento de 26,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Também representa uma evolução de 78,7% em relação a 2008. Houve aumento significativo no volume de carga transportada, com salto de 262.939 toneladas em 2017 para 308.137 toneladas em 2019, balanço positivo de 17%. O resultado da Ferroeste aponta crescimento em todos os segmentos: granéis, produtos industrializados e contêineres.

A empresa, que tem o governo como principal acionista, havia faturado R$ 3,12 milhões em fevereiro deste ano, maior resultado para um único mês de sua história.

Mercado e dedicação

Para o diretor-presidente da Ferroeste, André Luiz Gonçalves, o desempenho da empresa leva em consideração o corredor de exportação dos produtos e ações estratégicas na operação logística. “O resultado soma o bom cenário do mercado, ações pontuais de logística e especial dedicação de todos os nossos colaboradores. Esse conjunto foi fundamental para obtermos resultado tão expressivo como esse no início de uma nova gestão”.

Gonçalves destaca que a Ferroeste deve manter esse desempenho em abril, com expectativa de pequena queda no segundo semestre. Mesmo assim, a empresa espera faturar acima do projetado para 2019 (R$ 24,712 milhões) e diminuir o déficit acumulado dos últimos anos de mais de R$ 100 milhões, grande gargalo da expansão da operação pelo Paraná. “Estamos trabalhando com várias alternativas e novos clientes para aumentar o tráfego interno e esperamos zerar o déficit financeiro, que é a maior meta nesse primeiro ano”, completa o diretor-presidente.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, afirma que o faturamento é resultado da combinação de gestão eficiente, corpo técnico competente e valorização do frete. “Por determinação do governador Ratinho Junior implementamos uma gestão profissional, que otimizou as máquinas, colocando em operação algumas que estavam fora de serviço, e soube valorizar o frete”, destaca. “O objetivo do governador é tirar a Ferroeste da situação em que se encontrava e o balanço mostra que a equipe trilha o caminho correto”.