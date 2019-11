Feriados podem custar R$ 1,2 bilhão ao varejo paranaense ano que vem

Curitiba – Se 2019 foi um ano “produtivo”, com apenas quatro feriados emendados ou no meio de semana, em 2020 haverá pelo menos oito, sem contar Natal e Ano-Novo nem os feriados municipais e estaduais. Bom para o turismo, mas ruim para alguns setores. O varejo nacional, por exemplo, estima perda de R$ 11,8 bilhões por causa dos dias parados.

No Paraná, esses feriados podem representar R$ 1,2 bilhão em vendas a menos no ano que vem. Os setores que mais sentem o impacto dos feriados são supermercados, farmácias, vestuário, tecidos, calçados e móveis e decorações.

A boa notícia é o crescimento de 2,12% no varejo paranaense em setembro na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados são da Pesquisa Conjuntural, elaborada mensalmente pela Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná).

Os melhores desempenhos de setembro foram pelas lojas de departamentos (24,30%), combustíveis (13,48%), autopeças (9,79%) e óticas, cine-foto-som (9,19%).

Já na comparação com agosto houve queda de 5%, isso devido ao Dia dos Pais.

No acumulado dos nove meses, o varejo do Paraná apresenta alta de 1,56%, com destaque para as lojas de departamentos (27,68%), óticas, cine-foto-som (18,20%) e pelo setor de combustíveis (7,14%).

Confira os feriados prolongados de 2020

Ano Novo 1º jan quarta-feira

Carnaval 25 fev terça-feira

Sexta-Feira Santa 10 abr sexta-feira

Tiradentes 21 abr terça-feira

Dia do Trabalho 1º de maio sexta-feira

Corpus Christi 11 jun quinta-feira

Independência 7 set segunda-feira

N.Sra.Aparecida 12 out segunda-feira

Finados 2 nov segunda-feira

Natal 25 dez sexta-feira