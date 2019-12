FEMININO | Seleção confirma jogos na França rumo a Tóquio 2020

O primeiro compromisso da seleção brasileira feminina em 2020 já tem data, local e adversários definidos. Em reta final de preparação para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, a Canarinho vai disputar o Torneio Internacional da França, na primeira Data Fifa do ano, de 4 a 10 de março. a equipe comandada pela técnica Pia Sundhage terá pela frente a França, anfitriã e adversária do Brasil na última Copa do Mundo, a vice-campeã mundial Holanda e o 8° colocado no ranking da Fifa, o Canadá. A primeira edição do torneio terá duas cidades como sedes: Calais, com jogos no Stade de l’Epopée, e Valenciennes, com partidas marcadas para o Stade du Hanaiaut, local onde a seleção brasileira enfrentou a Itália na Copa do Mundo Feminina 2019. No comando da seleção feminina, Pia Sundhage soma seis vitórias e dois empates. O bom início de trabalho culminou com a volta do Brasil ao Top 10 do ranking de seleções da Fifa.