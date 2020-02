Felipe Fraga lidera prova na Austrália

A estreia de Felipe Fraga no Intercontinental GT Challenge foi especial para o piloto do Tocantins, que chegou a liderar boa parte das 12 Horas de Bathurst na Austrália, ao lado dos companheiros Raffaele Marciello e Maxi Buhk. Na prova de endurance, os três pilotos da equipe Mercedes AMG GruppeM mostraram bastante velocidade e consistência com o carro 999 no duelo contra o Bentley número 7, que venceu a prova. Eles lideravam até a última meia hora, quando que tiveram um pneu furado e foram para o pelotão intermediário.

