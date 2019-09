Felipe Carvalho só pensa em vitória em SP

O cascavelense Felipe Carvalho só pensa em vitória na quinta e penúltima etapa do Turismo Nacional, o Campeonato Brasileiro de Marcas 1.6, que será disputada sábado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O piloto da equipe Sensei diz que precisa da vitória em pelo menos em duas das quatro provas de Interlagos para brigar pelo título na última etapa da temporada, marcada para o dia 28 deste mês, em Cascavel.

Felipe é o vice-líder da categoria 1A, com 259 pontos. O líder é Thiago Tambasco, com 333. Caíto Carvalho, irmão de Felipe, está na quinta colocação, com 190 pontos. “São quatro provas, com duas vitórias e estando no pódio nas outras duas, embolo o campeonato e tenho a oportunidade de ser campeão em Cascavel. A etapa de Interlagos e decisiva e tenho que partir para cima”, completa Felipe.