Felicidade do Idoso reúne 1.200 pessoas

Quem disse que dia chuvoso é bom para ficar em casa não conhece a disposição de 1.200 idosos que se divertiram à beça na sétima edição do Programa Felicidade do Idoso, que ocorreu ontem (23) no Parque de Exposições de Cascavel.

O evento teve início às 9h e se estendeu até as 17h com muitas ações, música e, claro, comida.

Já tradição em Cascavel, o Felicidade do Idoso é realizado quatro vezes por ano e reúne idosos do Município e da região, a exemplo de Corbélia.

Florita Rodrigues tem 73 anos e foi ao evento pela primeira vez ontem. Se gostou? Garante que voltará, pois é uma forma de sair de casa e praticar a integração social com outros idosos. “É difícil ouvir falar de cidades que façam eventos para os idosos. É uma ótima maneira de nos ajudar a preservar a saúde física e mental”, avalia.

Quase faltou tempo para tantos afazeres. Almoço, bingo e dança e ainda aproveitaram para fazer alguns exames que eles nem sempre têm acesso. “Os parceiros da Secretaria de Assistência Social estão presentes, verificando a pressão arterial, realizando exame de catarata, tem o pessoal fazendo maquiagem, cortando cabelo, ajustando óculos…”, listou o diretor da secretaria, Emílio Fernando Martini.

Integração

As amigas Rosa Moreira, 63 anos, e Lurdes Masquowe, 67 anos, participam do grupo da terceira idade de Corbélia e vieram ao evento pela primeira vez: “Nós saímos de casa, almoçamos, dançamos, jogamos e nos divertimos… é muito importante para nós termos a chance de participar de eventos assim”, afirma Rosa. As duas já estão garantidas na próxima oportunidade.

Socialização

De acordo com Emílio Martini, 1.200 pessoas participaram do evento: “Nós tentamos fazer com que os idosos saiam de casa, melhorem o relacionamento com outros idosos e que, ao fim do dia, voltem para casa contentes e felizes”.

Claudionor Santos, 78 anos, foi ao evento pela terceira vez. Para ele, é uma confraternização excelente: “Nós, o pessoal da melhor idade, ficamos muito isolados em casa. É muito bom quando eventos assim acontecem”.

E tem mais neste ano: o Felicidade do Idoso tem nova edição em agosto e outra em outubro, quando ocorrerá ainda a segunda edição dos Jogos da Terceira Idade.

Reportagem: Milena Lemes