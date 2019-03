Feirante que teve Kombi queimada ganha veículo

Um empresário de Cascavel doou uma Kombi para o feirante de Umuarama, João Manuel da Silva, 80 anos, que teve o veículo destruído por um incêndio. A Kombi pegou fogo no dia 8 de fevereiro, na avenida Anhanguera, provavelmente ocasionado por uma pane elétrica.

Além do prejuízo com o veículo, o feirante e sua esposa Gilda Maria da Silva, 61 anos, também perderam na oportunidade toda carga de legumes e outros produtos que estava na Kombi.

Para surpresa do casal, na tarde de domingo (10) o empresário Mario Ciqueira, do ramo de automóveis, doou um veículo novo e adaptado para o feirante. A motivação para tal ato vem do sentimento de gratidão do morador de Cascavel.

Mario é pai de Joyce Pimentel, 21 anos, que recentemente sobreviveu a um grave acidente automobilístico junto com a netinha dele, de 4 anos. O acidente aconteceu na véspera do ano novo e quatro pessoas morreram.

“Eu vi a reportagem falando sobre a situação desse senhor e aproveitei o momento para ajudar. Foi uma forma de agradecer a Deus pela vida da minha filha e da minha neta”, disse.

Agora o casal de feirantes poderá voltar a trabalhar. Gilda e José Manuel estão juntos há 55 anos e foi com o trabalho na feira que criaram os 11 filhos.