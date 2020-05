Feira do Pequeno Produtor será realizada no estacionamento do Teatro Municipal

A Feira do Pequeno Produtor de Cascavel deixará o antigo Terminal Oeste e passará a ser realizada no estacionamento do Teatro Municipal de Cascavel, já a partir deste sábado (16), das 7h às 12h.

O atendimento terá o funcionamento da praça de alimentação, vendas de hortifrúti e outros que estavam interrompidos.

Os feirantes atenderão no local às terças e às quintas das 12h às 20h e no sábado das 7h às 12h. Dessa forma, o sistema de drive-thru não estará mais operando. Ao todo, poderão estar ao mesmo tempo na feira cerca de 70 pessoas. Para ter um controle e evitar aglomerações, serão distribuídas senhas. Os feirantes estarão atentos às questões sanitárias.