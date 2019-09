Feira do Livro da Unioeste reúne centenas de títulos de editoras universitárias

Entre um evento e outro da semana de atividades acadêmicas da 4ª Primavera Universitária da Unioeste Foz do Iguaçu, estudantes e pesquisadores contam com também com um espaço exclusivo para a leitura: a Feira do Livro Universitário, que acontece desde 2016, e traz ao câmpus obras editadas em algumas das principais universidades brasileiras. A visitação é aberta ao público.

A Feira do Livro Universitário compõe o 2º Festival Literário de Foz do Iguaçu, numa série de ações interligadas entre eventos literários e a política do livro, leitura, literatura e biblioteca, em conjunto com a Semana Literária do Sesc – que será realizada de 23 a 28 de setembro – e a Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu, de 18 a 24 de outubro.

Acompanhando as experiências das edições anteriores, a feira oferta um catálogo variado para o público universitário, com publicações em diversas áreas do conhecimento e pesquisa.

“As publicações são de editoras universitárias que firmaram parceria com a Edunioeste [Editora da Unioeste], exclusivamente para a Primavera Universitária”, explica Miriam Fenner Ruas Lucas – uma das coordenadoras da feira. A Feira do Livro Universitário contempla ainda livros da Editora Parábola e livros infantis do Sebo Cultural de Foz do Iguaçu.

Editoras

Além de obras publicadas pela editora da Unioeste (Edunioeste), estão expostos livros de várias editoras universitárias: Universidade Federal do Paraná, Universidade Estadual de Santa Cruz (BA), Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Pelotas (RS), Universidade Estadual de Ponta Grossa e Universidade Estadual Paulista. A feira fica aberta até sexta-feira (20), das 9h às 22h, no Espaço Memória (prédio administrativo).

Ensino, pesquisa e extensão

A Primavera Universitária é um grande “guarda-chuva”, que agrega diversos eventos, como a Feira do Livro Universitário; Jopefoz (Jornada Pedagógica de Foz do Iguaçu), em parceria com a Secretaria de Educação de Foz do Iguaçu; 10º Encontro Internacional de Letras; 17ª Semana Acadêmica e 14ª Jornada de Estudos Pedagógicos do Curso de Pedagogia; Semana Acadêmica de Turismo; Setembro Surdo – em alusão ao Dia do Surdo, comemorado em 26 de setembro -, entre outras atividades. A programação está no site http://eventosunioeste.unioeste.br/index.php/primavera-universitaria/inicio.