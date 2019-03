Feira de Flores oferece plantas de espécies variadas

Plantas de variadas espécies, cores, tamanhos e preços estarão disponíveis para comercialização durante a Feira de Flores de Maripá, que ocorre nos dias 13 e 14 de abril, no Centro de Eventos do município. O evento faz parte da programação que comemora os 29 anos de Emancipação Político-Administrativa da cidade.

De acordo com Anelise Schwarz, representante da Associação Blumenstrauss, entidade responsável pela organização da feira, os visitantes podem esperar um número maior em variedades de espécies do que no ano anterior. “Percebemos uma demanda muito grande por outros tipos de plantas além das flores que já vínhamos expondo como orquídeas, rosa do deserto e suculentas. Nesta edição traremos também árvores frutíferas e folhagens, opções para todos os gostos e bolsos”, destaca Anelise.

A feira estará aberta das 9h às 22h no sábado (13) e das 9h às 20h no domingo (14). A entrada será gratuita para toda a programação do aniversário.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO ANIVERSÁRIO

12 de abril, sexta-feira:

19h30: Igreja IECLB – Culto Ecumênico em Ação de Graças pelo 29º Aniversário do Município de Maripá na Igreja IECLB

20h30: Chegada dos Tratores no Centro de Eventos

21h00: Noite do Tratorista – Boteco do Chopp e Show com Trio Fogasso.

13 de abril, sábado

09h00: Abertura da Feira de Flores, Abertura dos Boxes Tratorshow para visitação

15h00: Desfile de Tratores na cidade

17h00: Treinos livres da categoria Tratorshow e Aquecimento da equipe Zerinho Bomba Show

18h30: Início do Arrancadão de Tratores – Categoria Roceiros

19h30: Início do Arrancadão de Tratores – Categoria Tratorshow

20h00: Abertura oficial do Arrancadão de Tratores e Apresentação e desfile das equipes

22h30: Apresentação com Zerinho Bomba Show

23h00: Show gratuito com a dupla Humberto & Ronaldo

14 de abril, domingo

09h00: Reabertura da Feira de Flores e Reabertura dos Boxes Tratorshow para visitação

09h30: Desfile comemorativo na Pista de Arrancadas

11h30: Almoço à Base de Peixe no Amarelão

14h00: Treinos livres da Categoria Tratorshow e Aquecimento da equipe Zerinho Bomba Show

15h00: Reinício do Arrancadão de Tratores

17h00: Finais do Arrancadão de Tratores – Categoria Roceiros

18h00: Finais do Arrancadão de Tratores – Categoria Tratorshow

19h00: Show com Zerinho Bomba Show

19h30: Entrega da premiação do Arrancadão de Tratores; Boteco do Chopp – Show com Trio Fogasso

20h00: Encerramento da Feira de Flores

22h00: Encerramento da Praça de Alimentação; Encerramento da programação no Centro de Eventos

17 de abril, quarta-feira:

09h00 às 12h00 e das 13h00 às 18h00: Diversão para a criançada (recreação e brinquedos infláveis)

16h00: Bolo em comemoração ao 29º Aniversário do Município de Maripá