Feijoada feita por Mãos do Bem será revertida em cestas básicas

Ação beneficente realizada anualmente em Cascavel pelo grupo “Mãos do Bem”, a feijoada deste ano terá uma particularidade em tempos de pandemia: será no sistema drive-thru e com transmissão ao vivo pelo Instagram. Já o objetivo é o mesmo das anteriores, arrecadar donativos para doação a famílias carentes.

A meta dos organizadores do evento que será realizado no dia 27 de junho é arrecadar R$ 18 mil, que serão utilizados integralmente para comprar cestas básicas para cascavelenses em vulnerabilidade social. Cada cupom de feijoada custa R$ 60 e dá direito a uma refeição para duas pessoas. As entregas, no dia do evento, serão feitas no Restaurante Comida Quente, na Rua Carlos de Carvalho, 4172. O evento também terá música ao vivo, que será transmitida em live no instagram da ComJovem Nacional.

A ação social, que em 2020 leva o nome de “5ª Feijuca”, é realizada pelo grupo de Cascavel da ComJovem (Comissão de Jovens Empresários e Executivos do Transporte Rodoviário de Carga), filiado ao Sintropar (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Oeste do Paraná) e que é um dos 26 núcleos da ComJovem no Brasil.