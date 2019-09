Federação homologa classificação final do 22º Sul-Brasileiro de Kart

A 22ª edição do Campeonato Sul-Brasileiro de Kart terminou sábado, em Londrina, no norte do Paraná. A terceira e decisiva etapa foi disputada no Kartódromo Luigi Borghesi, tendo a AAKRL (Associação dos Kartistas da Região de Londrina) como promotora. O Sul-Brasileiro tem organização e supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), da Fauesc (Federação de Automobilismo do Estado de Santa Catarina) e da FGA (Federação Gaúcha de Automobilismo).

O kartódromo londrinense foi palco de belas disputas e quem acompanhou as provas de perto pôde ser assistente de emoções de quem confirmou a conquista do título; a alegria de quem estava na briga, mas dependia de combinações de resultados e no final levou ou título; e a frustração de quem chegou à Capital do Café como favorito, mas o título escapou por entre os dedos.

Os vencedores da etapa de Londrina foram Filipe Vriesman na categoria Mirim; Gabriel Moura, na Cadete; Pedro Aizza, na Júnior; João Luís Pocay, na Graduados; Allan Croce, na Codasur; Carlos SG, na Sênior; Lucas Cid, na Sênior B e na Sênior B Light; Carlos Saderi, na Super Sênior; Pedro Trevisol, na F-4; Murilo Barcellos, na F-4 Light; João Rapcham, na F-4 Sênior; César Santos, na F-4 Super Sênior; e Sérgio Hayashi na categoria F-4 Super Sênior Máster.

Classificação

O Departamento de Kart da Federação Paranaense de Automobilismo homologou ontem a classificação final do Sul-Brasileiro.

Os paranaenses conquistaram sete títulos, os catarinenses quatro; o Rio Grande do Sul teve dois campeões, ao passo que Maranhão e São Paulo fizeram um campeão cada um.

Individualmente, o destaque foi o londrinense Lucas Garcia Cid, que se sagrou campeão das categorias Sênior B e Sênior B Light. Os outros títulos do Paraná foram conquistados por Felipe Vriesman na categoria Mirim; Carlos Eduardo Souza, na Sênior A; Carlos Saderi, na Super Sênior; Sérgio Hayashi, na F-4 Super Sênior Máster; Murilo Fiori na F-4 Light. Os quatro catarinenses campeões são Gabriel Moura na categoria Cadete; Enzo Marins, na Júnior Menor; Eduardo Navarro, na F-4 Sênior; e César Santos na categoria F-4 Super Sênior. Bruno Bertoncello, na categoria Graduados; e Pedro Trevisol, na F-4 Graduados, são os gaúchos que conquistaram títulos em Londrina. Pedro Aizza colocou o Maranhão na galeria de campeões ao ganhar a categoria Júnior, e conquistou o único título de São Paulo, levantando a taça da categoria Codasur.

Classificação final do 22º Campeonato Sul-Brasileiro/5 Primeiros

Categoria Mirim

Pos. Piloto Pontos

1º) Felipe Vriesman 69

2º) Bernardo Weber 45

3º) Pedro Caleffi 28

4º) Vicente Piccinin 23

5º) Artur Bessa 18

5º) Augustus Toniolo 18

Categoria Cadete

1º) Gabriel Moura 66

2º) Alfredinho Ibiapina 58

3º) Akyu Myasava 48

4º) Rômulo Ribas 35

5º) Augusto Toniolo 30

Categoria Júnior Menor

1º) Enzo Marins 46

2º) Gonçalo Scherer 33

3º) Bernardo Athayde 28

4º) Luis Eduardo Dudu Schons 27

Categoria Júnior

1º) Pedro Aizza 69

2º) Mayke Naderer 59

3º) Guilherme Backes 31

4º) Rafael Dias 18

5º) Samuel Cruz 15

Categoria Graduados

1º) Bruno Bertoncello 53

2º) João Pedro Bortoluzzi 50

3º) João Luís Pocay 49

4º) Stefano Marins 33

5º) Gustavo Dal Pizzol 24

Categoria Sênior A

1º) Carlos Eduardo Souza 67

2º) Daniel Tozzo 50

3º) José Pontalti Júnior 37

4º) Mauro Carvalho Júnior 33

5º) Marcos Fernandes dos Santos 29

Categoria Sênior B

1º) Lucas Garcia Cid 45

2º) João Willington 30

3º) Fernando Dias 23

4º) Marcelo Stefanes 23

5º) Evandro Camargo 19

Categoria Super Sênior

1º) Carlos Saderi 45

2º) Antonio Oliveira Júnior 35

3º) Marcelo Carani 33

4º) Paulo Dias 32

5º) Doglas Pierosan 31

Categoria F-4 Graduados

1º) Pedro Trevisol 69

2º) Kaka Magno 37

3º) Lucas Rauber 34

Categoria F-4 Sênior

1º) Eduardo Navarro 63

2º) João Rapcham 41

3º) Lisandro Curti Chenso 37

4º) Azor Toniolo Filho 36

5º) Luiz Carlos Lucatto Filho 29

Categoria F-4 Super Sênior

1º) César Santos 65

2º) Luciano Tavares da Silva 65

3º) Gustavo Eduardo Vitorino 35

4º) Dagnor Schneider 12

Categoria F-4 Super Sênior Máster

1º) Sérgio Hayashi 39

2º) Luiz Hiroaki Sato 37

3º) João Soitiro Yokoyama 23

4º) Leonel Reis 17

5º) Olivio Carlos Perin 15

Categoria Sênior B Light

1º) Lucas Garcia Cid 41

2º) Marcelo Carani 35

3º) Fernando Martinez Rosa 23

Categoria F-4 Light

1º) Murilo Fiori 35

2º) Gabriel Sgarioni 33

3º) Eduardo Giglio 33

4º) Luccas do Vale 29

5º) Fabio Marques Tomazi 25

Categoria Codasur

1º) Allan Croce 45

2º) Pedro Saderi 37

3º) João Luís Pocay 33

4º) Carlos Eduardo Souza 21

5º) José Mugiatti 15