Fé e amor marcaram festejos à Santa Teresinha do Menino Jesus

Procissão, fé e partilha. Dessa maneira os devotos de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira de Santa Terezinha de Itaipu, finalizaram na noite de terça-feira (1º), a programação alusiva aos festejos marcada por novena e atos de amor.

Na presença do bispo Dom Sergio de Deus Borges e dos padres Adelmo Maldaner e Amélio Parini, os fiéis, com velas acesas nas mãos, percorreram as principais ruas da cidade em oração. Crianças, jovens, adultos, idosos e até mesmo àquelas pessoas que possuem alguma deficiência intelectual e múltipla estiveram unidas para agradecer por uma graça concebida ou, até mesmo, para pedir uma dádiva.Houve missa, chuva de 2,5 mil rosas e a partilha de um bolo de 450 kg, contendo 2 mil medalhas de Santa Teresinha.

“O 1º de outubro é uma data especial para cidade e seus fiéis. Um dia de muita alegria para todos nós, pois demonstra que a igreja está indo ao encontro das pessoas e a participação da população é a grande prova disso”, ressaltou o bispo que, pela primeira vez, visitou o município. Feliz com o que presenciou ele resumiu: “Estou muito contente com a recepção que obtive. Santa Terezinha é uma cidade serena e com pessoas de muita fé”.

Para o padre Adelmo, o fim das comemorações alusivas à Santa Teresinha, marcou “uma grande experiência de fé”. “Houve a mobilização efetiva da comunidade. Houve reflexão sobre a eucaristia, um momento para demonstrarmos nossa fé em Deus e na padroeira. Só temos a agradecer a intensa participação dos fiéis e de todos que contribuíram para que os festejos fossem um sucesso”, declarou.

Inesquecível – Ismaria Rufatto, reside no município há mais de 30 anos e disse nunca ter perdido um ano de procissão. “Não perco por nada. É um ato de fé, um momento em que podemos nos aproximar de Deus, da família e agradecer pelas bênçãos já alcançadas”.

O devoto de Santa Teresinha do Menino Jesus, João Gonçalves da Silva, destacou que “a cada detalhe é uma nova emoção”. “Todos os anos saio renovado, com a esperança de um futuro melhor”, finalizou.

No domingo, 6 – E no domingo, dia 6, haverá a Festa da Padroeira Santa Teresinha no salão de festas da Igreja Matriz. Na programação, missa às 9h e almoço às 12h. Á tarde, leilão e bingo.