FCC e TEC terão calendário maior na Série D do Brasileiro

Cascavel – Forças do oeste no futebol paranaense, FC Cascavel e Toledo EC terão um calendário de jogos maior que o esperado em 2020. É que no cronograma apresentado quinta-feira (3) pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para a próxima temporada, a Série D do Campeonato Brasileiro ganhou dez datas a mais, de 16 para 26.

Com isso, o certame será disputado de 3 de maio a 22 de novembro. Para efetuar o aumento, a CBF mudou a fórmula de disputa, que terá uma fase preliminar com oito clubes. A entidade ainda não detalhou, entretanto, como será essa fase.

Com o novo modelo, a fase de grupos da Série D contará com 64 times, e não mais com 68. Eles serão divididos em oito chaves, com oito times em cada, que farão jogos de ida e volta. Os quatro melhores de cada grupo se classificam para segunda fase, totalizando 32 equipes. Estas se enfrentarão em confrontos mata-mata até a definição do campeão e dos classificados para a Série C 2021.

A CBF ainda informou que “o calendário de 2020 contempla uma reivindicação de clubes da Série D, que era o aumento do número de datas da competição”.

Até este ano, a Série D, que tem o Brusque (SC) como atual campeão, tinha a fase de grupos disputada em 35 dias, depois havia a 2ª fase, as oitavas de final, as quartas de final, as semifinais e a final. Agora, antes das oitavas haverá a pré-Série D, a fase de grupos e a 3ª fase.

Mais um

Além de FC Cascavel e Toledo EC, a Série D 2020 terá outro representante do futebol paranaense. Ele sairá do confronto entre Independente São-Joseense e Nacional, que começam a decidir o título da Taça FPF neste domingo, às 15h30, em São José dos Pinhais. O jogo de volta será em Rolândia, no dia 13. O campeão será o terceiro time do Estado na quarta divisão nacional no próximo ano. O Rio Brando de Paranaguá, entretanto, pleiteia essa vaga via classificação final do Paranaense 2019 – alega que a Taça FPF não cumpre as exigências da CBF para premiar o vencedor com a vaga na Série D.