FC Cascavel vence Athletico segue líder do Paranaense

Vitória contou com público recorde no Olímpico - FC Cascavel

Vitória contou com público recorde no Olímpico - FC Cascavel

A 6ª rodada do Campeonato Paranaense 2020 acaba de entrar para a história do FC Cascavel. Além de vencer o Athletico pela primeira vez, a Serpente Aurinegra coloriu o Estádio Olímpico Regional de amarelo e preto e bateu recorde de público: 13.443 torcedores. Deles, 10.550 pagaram ingresso, gerando renda de R$ 239,095 mil.

O gol só saiu aos 41 minutos do 2º tempo, com Magno, mas antes disso não faltou emoção. Ainda na 1ª etapa, Oberdan acertou a trave do goleiro atleticano. Do outro lado, o goleiro Raul também fez defesas importantes.

Nos últimos 45 minutos, a Serpente foi mais ofensiva e teve outra chance que também parou na trave, dessa vez em chute de Quaresma.

Depois dos 20 minutos do 2º tempo, o técnico Marcelo Caranhato fez mudanças importantes na equipe: Adenilson, Henrique e Tocantins deram lugar a Paulo Baya, Lucas Douglas e Magno, aumentando o poder ofensivo. E funcionou!

Aos 41min, o camisa 20 Magno encheu o pé e balançou as redes, garantindo a vitória e o topo da tabela para a Serpente Aurinegra, que agora soma cinco vitórias seguidas e 15 pontos conquistados.

“Construímos essa história bonita até esse momento por uma superação, um comprometimento de todos. Não desistimos nunca, até a última bola. Sabemos que estamos fazendo história no clube. É a maior sequência de vitórias desse time, somos líderes do campeonato, o time que mais cria chances de gol e menos oferece chances ao adversário. Ou seja, um time muito equilibrado, e é por isso que lideramos a competição”, afirmou o técnico da Serpente.

O próximo desafio do FC Cascavel no Campeonato Paranaense é contra o Rio Branco, fora de casa, no sábado (15) às 16h.