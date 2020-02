Depois de um fim de semana perfeito, o FC Cascavel se reapresenta nesta terça-feira (4) para os treinos de olho no jogo de “seis pontos” no domingo (9), contra o Athletico, às 16h, no Estádio Olímpico, pela 6ª rodada do Paranaense de Futebol 2020.

A Serpente Aurinegra inicia a preparação como líder do Estadual, algo inédito desde sua ascensão à elite do campeonato, em 2015. O feito foi alcançado com outra marca quebrada na competição, a de quatro vitórias consecutivas, graças ao triunfo por 3 a 1, de virada, sobre o PSTC, em Cornélio Procópio.

Antes, a equipe cascavelense vinha de vitórias sobre Operário, Cascavel CR e Paraná Clube. Agora, com 12 pontos, já atingiu a marca que separou das demais as oito melhores equipes das edições de 2016 e 2017 do Paranaense, quando a fórmula de disputa foi semelhante à deste ano. Ou seja, está virtualmente nas quartas de final.

Nesta terça-feira, a reapresentação está marcada para as 15h, com a presença dos atletas que viajaram a Cornélio Procópio no fim de semana. Ontem, houve treino para os jogadores que não viajaram, assim como será nesta manhã, às 9h.