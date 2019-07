FC Cascavel participa de lançamento de Projeto Social no Turisparque

Integrantes da comissão técnica do FC Cascavel e atletas da equipe Sub 19 do clube, estiveram no lançamento do projeto social CFB (Escolinha de Futebol Benjamin), que foi realizado no domingo (29), no salão comunitário do bairro Turisparque em Cascavel.

Isaias Augusto coordenador da base e Gilberto Lopes Preparador de goleiros do clube, foram convidados a compor a mesa de honra do evento, onde puderam assistir as apresentações de dança, capoeira e da bateria Primata composta por acadêmicos da Unioeste, apresentações essas oferecida a população durante a solenidade de abertura, e logo após as apresentações foram feitos sorteios de camisa oficiais do FC Cascavel.