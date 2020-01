FC Cascavel enfrenta o Paraná Clube pelo Paranaense

Técnico do FCC Marcelo Caranhato durante o ultimo treino antes do embarcque para Curitiba - Foto:Assessoria

Técnico do FCC Marcelo Caranhato durante o ultimo treino antes do embarcque para Curitiba - Foto:Assessoria

Depois de vencer o Clássico do Veneno por 3×0 contra a equipe do CCR, pela 3ª rodada do Paranaense 2020, o elenco comandado pelo técnico Marcelo Caranhato volta a campo para enfrentar o Paraná Clube. O confronto, válido pela 4ª rodada do Estadual, está marcado para esta quinta-feira (30), às 19h30, no estádio da Vila Capanema, em Curitiba.

“Fizemos um bom clássico, mas agora é trabalhar focado no próximo adversário que é a equipe do Paraná. Esse jogo, assim como todos do campeonato, é muito importante, outra final, e irá servir para consolidar a equipe no Estadual. Vamos em busca de mais um resultado positivo para alcançar a classificação para a fase mata-mata do Paranaense, e com isso pensar e planejar os próximos passos do FC Cascavel dentro da competição”, destacou Caranhato.

A equipe cascavelense ja está na capital paranaense onde realiza o último treino nesta quarta-feira (29), às 16h, antes de entrar em campo contra o time paranista.

Depois do jogo contra o Paraná, a delegação do FC Cascavel se dirige até a cidade de Londrina, onde inicia a preparação para a 5ª rodada do Paranaense contra o time do PSTC, que acontece no domingo, dia 02 de fevereiro.