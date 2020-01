FC Cascavel encara sequência fora de casa

Terceiro colocado na classificação do Paranaense 2020 com seis pontos, o FC Cascavel desfia o Paraná Clube nesta quinta-feira (30) em busca da terceira vitória seguida na competição. O jogo está marcado para as 19h30, na Vila Capanema, pela 4ª rodada.

O time cascavelense vem de vitórias sobre Cascavel CR (3 a 0) e Operário (1 a 0), ambas como mandante, e agora enfrentará duas partidas seguidas fora de casa. Depois da Gralha, desafiará o PSTC no Estádio Ubirajara Medeiros, em Cornélio Procópio, no domingo (2), pela 5ª rodada.

“O trabalho está focado no próximo adversário, que é a equipe do Paraná. Esse jogo, assim como todos do campeonato, é muito importante, outra final, e irá servir para consolidar a equipe no Estadual. Vamos em busca de mais um resultado positivo para alcançar a classificação para a fase mata-mata do Paranaense, e com isso pensar e planejar os próximos passos do FC Cascavel dentro da competição”, destaca o técnico Marcelo Caranhato.

Para isso, precisará de um feito inédito, pois a equipe aurinegra nunca venceu o Paraná Clube. Foram cinco confrontos entre as equipes desde 2015, com dois empates e três vitórias tricolores. Já contra o PSTC será o tira-teima, pois em dois jogos no histórico do confronto, há uma vitória para cada lado, em favor dos mandantes.