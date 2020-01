FC Cascavel e Cianorte duelam com portões fechados no Olímpico

Cascavel – Onze dias depois de se enfrentarem pela primeira vez durante a pré-temporada para as competições de 2020, FC Cascavel e Cianorte voltam a medir forças nesta sexta-feira (10), às 16h, em amistoso com portões fechados no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel.

No “apagar das luzes” de 2019, no dia 30 de dezembro, as equipes se enfrentaram em Cianorte e o time da casa levou a melhor, com uma vitória por 2 a 1, com gols marcados no segundo tempo, por Rodrigo Alves (20min) e Foguete (44min). Os visitantes marcaram com Paulo Baya.

Antes, o Cianorte havia vencido o PSTC duas vezes, por 1 a 0 em casa e 3 a 1 em Londrina. Já o FC Cascavel havia empatado fora de casa com o Toledo, por 2 a 2, e vencido em seu CT o time sub-20 da Chapecoense por 2 a 1.

Para este reencontro, que marca o primeiro teste do time cascavelense no estádio em que manda seus jogos, o técnico Marcelo Caranhato não teve mudanças no elenco desde a última atuação. Assim, terá a última oportunidade de ver seus comandados em ação antes da estreia no Paranaense 2020, marcada para a próxima semana, no domingo (19), contra o Coritiba, na capital do Estado. Já o técnico João Burse ganhou este ano o reforço do atacante França, que estava no América-MG, e do lateral-direito Danilo Báia, que estava no Operário. O Cianorte estreará no Estadual também no dia 19 e fora de casa, contra o Toledo.