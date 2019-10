FC Cascavel distribui 22 mil bolas em escolas públicas

Nesta semana, em alusão ao Dia das Crianças, comemorado sábado (12), integrantes do FC Cascavel percorrem as escolas públicas de Cascavel para distribuir 22 mil bolas e sortear 70 bicicletas.

A ação faz parte do programa FC Cascavel nas Escolas. A aquisição das bicicletas e das bolas foi possível graças a doação de acionistas da equipe e alguns parceiros ligados ao clube.

A mãe de uma das crianças atendidas usou as redes sociais para elogiar a ação: “Quero agradecer imensamente ao time da nossa cidade o Cascavel (FCC) em nome do meu filho, pois foram na escola dele, a José Baldo, conversaram com as crianças e deram a maior atenção, são atitudes como essas que incentivam as crianças ao esporte. Obrigado mesmo, de coração. Meu filho chegou em casa chorando emocionado, pois gosta muito de futebol. Por mais atitudes assim”, disse.

A Escola José Baldo fica no Bairro Alto Alegre, mas várias outras já receberam a visita da comitiva do FC Cascavel. A ação segue durante toda esta sexta-feira (11).