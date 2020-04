FC Cascavel arrecada cestas básicas para população carente

Diretores, acionistas, colaboradores, patrocinadores e parceiros do clube juntaram-se e em menos de 24 horas arrecadaram 300 cestas que serão doadas as famílias mais necessitadas de Cascavel.

Com os pensamentos “Futebol é um esporte popular” e “do presidente ao porteiro somos todos iguais” o Futebol Clube Cascavel não poderia ficar de braços cruzados sabendo que existe uma parcela significativa da população da nossa amada cidade precisando de muita ajuda, as cestas básicas serão distribuídas em parceria com a igreja Católica e com algumas igrejas Evangélicas de nosso município.

O presidente do clube, Valdinei Silva, contou um pouco mais sobre esta ação, “ o FC Cascavel, desde a sua criação, sempre esteve presente em todas as causas importantes de nossa comunidade, então neste momento de grande dificuldade que esta passando o mundo, o Brasil e principalmente nossa cidade, não poderíamos ficar de fora, até o momento foram arrecadadas 300 cestas básicas, com compromisso de mantê-las enquanto durar a quarentena , ou seja se for um mês 300, se for dois meses mais 300 e três meses mais 300”.

Para participar desta ação basta efetuar um depósito ou transferência de qualquer valor na conta do Irani Supermercados, que além de patrocinador do clube se prontificou para apoiar esta ação, os comprovantes de ambas as formas de contribuição devem ser enviados para o número (45) 99931-8700 com Solange responsável administrativa do clube, como também podem estar enviando mensagens nas mídias sociais do clube.

Banco Sicoob

Agência 4370

C/C 1215-7

CNPJ 75.864.728/0001-60

Irani Supermercados Ltda.