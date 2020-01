Fazenda Escola: uma forma prática de aprender Agronomia

Para as aulas práticas do curso de Agronomia, o Centro Universitário de Cascavel – Univel conta com uma área de 17,24 hectares de terra onde foi estruturada a Fazenda Escola, um espaço em meio à natureza com estrutura completa para as aulas práticas dos futuros engenheiros agrônomos.

Para a coordenadora do curso de Agronomia da Univel, Vanessa Taques Batista, a Fazenda Escola é uma forma diferente de aprender: “Eles aprendem sobre plantios, uso dos maquinários, implementos agrícolas, aplicações, qual defensivo utilizar, quais as doenças e pragas que mais afetam o plantio, situações que interferem no manejo e outros. Nem sempre o que se vê na teoria é simples para ser colocado em prática, por isso a Fazenda Escola proporciona a oportunidade de os alunos vivenciarem a realidade da profissão”, explica Vanessa.

Agronomia na prática

Na Fazenda Escola, os alunos cultivam milho, feijão e soja e também aprendem sobre diferentes adubações, manejo integrado de pragas e projetos de soja que envolvem a parte de análises químicas. “Está sendo muito importante esse contato com a prática que a Fazenda Escola da Univel proporciona para os alunos de Agronomia. É tudo bem organizado e o interessante é que você está dentro do campo, vendo como tudo funciona”, conta o aluno de Agronomia Felipe Gabriel Molleri Silverio.

Dia de Campo

Buscando a difusão tecnológica e acadêmica, a coordenação do curso de Agronomia promove o Dia de Campo na Fazenda Escola da Univel, onde os alunos apresentam estudos realizados nos projetos e os resultados obtidos com relação à aplicação de fungicida, ao uso das biotecnologias e às diferentes adubações.

A aluna Sabrina dos Santos Matos já cursava Agronomia em Rondônia e, ao se mudar para Cascavel, escolheu transferir o curso para a Univel. “Agronomia é um curso maravilhoso. Estou amando. E o mercado de atuação é amplo. Como morei no sítio, é uma área que me chama a atenção, principalmente por fortalecer a agricultura familiar, que alimenta o Brasil. Na Fazenda Escola nós vemos a realidade, pois na sala de aula você tem uma noção, mas aqui temos contato direto, conseguimos identificar as pragas, entender melhor como tudo funciona e isso contribui para o nosso aprimoramento”, conta Sabrina.

O curso de Agronomia

O curso de Agronomia da Univel é voltado para a formação prática e empreendedora das atividades agropecuárias que tornam o engenheiro agrônomo apto para trabalhar nas diversas atividades do setor. Além disso, para que os alunos tenham maior conhecimento e entendimento das áreas estudadas, o curso de Agronomia conta com laboratórios modernos de química, física, microscopia, microbiologia, fitopatologia, instrumentos de topografia e georreferenciamento. O egresso do curso de Agronomia tem um vasto campo de trabalho e suas funções podem ser desenvolvidas em diferentes setores, como pesquisa e desenvolvimento, área comercial e prestação de serviços.

