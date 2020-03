Fazenda Escola colhe safra recorde de soja

Regime de chuvas e manejo adequados resultaram em uma colheita recorde na Fazenda Escola do Centro FAG. O aumento foi de 15% a 20% em relação a 2019. Neste ano, foram colhidos entre 5 mil e 6 mil quilos de soja por hectare. A Fazenda Escola possui 550 hectares.

Helmuth Bleil, gerente da fazenda, comemora a produção: “Além de a necessidade hídrica ter sido adequada, não tivemos longos períodos nublados e de umidade. Foi um ano atípico, mesmo assim, fizemos todos os tratamentos necessários. As condições climáticas não favoreceram o desenvolvimento de doenças”.

Acadêmicos e professores do curso de Agronomia acompanharam os trabalhos. Um privilégio para o curso, que conta com uma fazenda escola dentro do câmpus. Durante os dias de colheita as aulas práticas foram concentradas na lavoura, envolvendo desde disciplinas do primeiro período até pesquisas de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso).

Cleverson José da Rosa está no 7º período de Agronomia e sua pesquisa de TCC busca identificar as perdas que os produtores sofrem na hora da colheita dos grãos, tanto na plataforma quanto no maquinário. No sábado (29), o acadêmico se dedicou exclusivamente à coleta de dados. “O aceitável de perda em uma colheita é de 1 saco por hectare. Hoje em dia, a perda fica em torno de 1,8 a 2 sacos por hectare. Portanto, esse estudo é importante para que o trabalho do agricultor, depois de tanto investimento, não seja desvalorizado”.

O professor Evandro Casimiro mostrou na prática aos seus alunos como é o trabalho de monitoramento da perda na colheita. “A produção demanda muito tempo e recursos do produtor, e, às vezes, por não saber regular o equipamento adequadamente, acaba tendo muitas perdas. Se os nossos estudantes saírem daqui com esse conhecimento do equipamento e do processo, fica mais tranquilo para que, no futuro, eles possam dar essa assistência aos produtores”, reforça.