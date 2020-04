Fasp solicita treinos em Interlagos

A Fasp (Federação de Automobilismo de São Paulo) enviou ao administrador do Autódromo José Carlos Pace, João Luiz Ottoni, proposta para permitir o retorno gradativo de atividades de automobilismo e kartismo. O pedido é baseado em ações em curso em outros estados e, principalmente, nas dificuldades que o isolamento coercitivo impõe aos profissionais que têm no esporte sua única fonte de renda. José Aloizio Cardozo Bastos, presidente da Fasp, explica que a liberação contempla as duas faces do problema e, quando aprovada, deverá respeitar normas e limitações para não comprometer as normas sanitárias em vigor:

Relacionado