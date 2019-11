Farfus é 7º na África do Sul

A temporada 2019 foi de mudança de rumos e novos desafios para o curitibano Augusto Farfus nas pistas. Com a BMW – por quem corre há 13 anos -, o brasileiro deixou o DTM para focar num calendário de provas de longa duração. Assim, o ano foi de muitos quilômetros percorridos dentro e fora dos autódromos, com participações nas principais corridas do automobilismo mundial. No último sábado, Augusto fechou a temporada com a BMW, conquistando o sétimo lugar nas 9 Horas de Kyalami, na África do Sul, em disputa válida pelo Intercontinental GT Challenge.