Fantasma recebe o lanterninha da Série B

Ponta Grossa – O Operário Ferroviário recebe o Guarani nesta terça-feira (20), às 19h15. O jogo, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, é válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Fantasma vem de derrota para o Bragantino e está com 21 pontos na tabela, ocupando o 11º lugar. O Guarani está na 20ª e última posição, com 13 pontos, e também perdeu no último jogo, para o Vila Nova, por 2 a 0.

Mesmo com o fator casa diante do lanterninha da classificação, o treinador Gerson Gusmão não espera jogo fácil. “Apesar de não ter vindo de bons resultados, o Guarani joga bem fora de casa e tem estratégias de jogo bem definidas. Temos que ficar atentos e dar ao adversário o menor espaço possível, para, principalmente, conseguirmos uma vitória em casa. Vamos para a partida com o que temos de melhor no momento e com força máxima para cima do nosso adversário”.

Para o jogo contra o Guarani, o meia Rafael Chorão, já recuperado, o lateral-esquerdo Allan Vieira e o zagueiro Rodrigo, que cumpriam suspensão na última rodada, estão à disposição.