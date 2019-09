Famílias vão ganhar caixas d’água em Boa Vista da Aparecida

O Prefeito Leonir dos Santos de Boa Vista da Aparecida, assinou em Curitiba, juntamente com outros 63 prefeitos, a adesão ao Programa Caixa d’Água Boa. A iniciativa viabiliza a instalação de 44 caixas d’águas em casas de famílias carentes do município boavistense.

Os recursos são oriundos de um contrato do Estado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que prevê regularização fundiária de assentamentos precários e produção ou melhoria de moradias urbanas e rurais – na qual se insere o programa.

“É um importante programa que irá beneficiar dezenas de famílias em situação de vulnerabilidade social do nosso município”, afirmou o prefeito Leonir dos Santos.

Durante a solenidade o governador Ratinho Jr. destacou que a iniciativa gera dignidade para as famílias mais carentes do Paraná. “Esse programa se encaixa dentro de um tripé de gestão composto por eficiência na máquina pública, investimentos em infraestrutura e visão social”, afirmou.

Qualidade de vida

As famílias contempladas devem atender aos seguintes critérios: residir em município abrangido por programas sociais da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho e que possua contrato de concessão ou programa vigente com a Sanepar; residir em domicílio urbano abastecido com água pela companhia; estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e encontrar-se em situação de vulnerabilidade social conforme Índice de Vulnerabilidade das Famílias (IVFPR) e, por fim, ter renda máxima de até meio salário-mínimo.