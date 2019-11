Famílias terão acesso ao cartão reforma em Cascavel

Reportagem: Josimar Bagatoli

Defensor das causas sociais, o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (PSC) tem mais uma carta na manga nas ações de governo. Após implantar o Programa Promover, que concede cartões de R$ 100 para alimentação de famílias pobres, e o Cartão Vida Nova, que libera recursos para atendimento em clínicas de recuperação à dependência química, agora a meta é oferecer um cartão com crédito para ser usado em pequenas reformas.

A Cohavel (Companhia Habitacional de Cascavel) será a gestora da proposta, visto que possui um acompanhamento dos possíveis beneficiados. A proposta é muito parecida com uma já lançada pelo governo federal ano passado, o Cartão Reforma, que prometia liberar até R$ 9,6 mil por família para a compra de material. A mão de obra deveria ser custeada pelo próprio morador.

Cascavel teria R$ 1,5 milhão para atender famílias do Jardim Melissa, repassados pelo Ministério das Cidades, mas a ação foi suspensa e as famílias beneficiadas ficaram só na promessa. Diante dessa situação, o Município pretende transformar o cartão em um programa municipal.

A ação teria os mesmos moldes da federal, beneficiando famílias com renda bruta de até R$ 2,8 mil por mês, ter apenas um imóvel e a necessidade de melhorias no imóvel. Famílias com renda mais baixa, que têm pessoas idosas e/ou com deficiência e/ou que tenha uma mulher como responsável serão priorizadas.

Para subsidiar a proposta, a prefeitura pretende usar verbas do Fundo Municipal de Habitação. E, em vez de atender apenas o Jardim Melissa, agora o foco da administração municipal é atender famílias em todos os Territórios do Cidadão. “Pretendemos lançar esse programa com base no sistema de dados de famílias vulneráveis. A casa que tem problema de energia que possa provocar um incêndio; uma pessoa que usa fogão a lenha por não ter fogão a gás; casa sem um chuveiro e banheiro adequado para um banho quente para uma criança… são casos como esses que serão atendidos”, antecipa Paranhos.

Para que a ação seja implantada, será necessário encaminhar o projeto à Câmara de Vereadores.

Por enquanto, a Cohavel está atenta a outras ações de regularização de imóveis do Jardim Veneza e no Araucária, para depois prosseguir com o Cartão Reforma, cadastrando os interessados e definindo quem atenderá aos critérios.

Não há ainda valor definido por família. Tudo está sendo analisado pela Cohavel.

Paranhos afirma que a medida visa também propiciar um ambiente feliz aos mais pobres: “Será possível investir em uma varanda, fazer uma churrasqueira para o fim de semana reunir a família e fazer um almoço…”