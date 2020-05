Famílias indígenas, quilombolas, ribeirinhas, ilhéus e de pescadores artesanais recebem cestas básicas

O IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-Emater) e a Sudis (Superintendência Geral de Diálogo e Interação Social) promoveram uma ação junto a comunidades de Guaíra e Terra Roxa. O objetivo foi distribuir cestas básicas para as famílias carentes e conhecer as condições em que essas famílias vivem.

A Sudis se juntou às prefeituras de Guaíra e Terra Roxa e à Fundação Nacional do Índio (Funai) e ao IDR-Paraná para prestar auxílio a famílias em situação de vulnerabilidade nos dois municípios.

Foram distribuídas 1.800 cestas básicas a famílias indígenas, quilombolas, ribeirinhas, ilhéus e de pescadores artesanais.

O benefício, adquirido com recursos provenientes de deliberação do Conselho Estadual de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais do Paraná, será mantido por três meses, no mínimo. A concessão de cestas garante o acesso a uma alimentação de qualidade, evitando a situação de privações e também a exposição das comunidades à contaminação por Covid 19.

Durante a ação o coordenador da Sudis, Denilton Laurindo, visitou aldeias indígenas em Terra Roxa, acompanhado da extensionista Scheila Juliana da Silva. O objetivo foi conhecer a situação nas comunidades, além de orientar a população sobre as condições sanitárias nas aldeias e a contaminação do Covid 19.

A visita foi feita evitando-se aglomerações e com o uso de equipamentos de proteção individual.

ATIVIDADES PRODUTIVAS – Entre 2018 e 2019 o IDR-Paraná executou, em Guaíra, o programa federal Fomento às Atividades Produtivas. Um grupo de 58 famílias recebeu R$ 2.400 cada uma, para estruturar atividades produtivas e investir em saneamento básico.

Famílias em situação de extrema pobreza ou de pobreza, com renda per capita mensal de até R$ 85,00, foram o público alvo do programa.

As famílias beneficiadas estavam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e eram formadas por agricultores familiares, silvicultores, aquicultores, extrativistas ou pescadores ou pertenciam a comunidades tradicionais e povos indígenas. Neste ano, e em 2021, o alcance do programa deve ser ampliado, beneficiando 190 famílias em Guaíra e Terra Roxa.