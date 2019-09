Família reconhece corpo encontrado no Santa Cruz

A família de Rafael dos Santos Coelho, 20 anos, esteve no IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel, para fazer o reconhecimento do corpo encontrado na tarde desta quarta-feira no Bairro Santa Cruz. De acordo com os familiares, com a divulgação das características da vítima levantou-se a suspeita de que poderia ser Rafael.

Ainda segundo familiares Rafael fazia uso de tornozeleira eletrônica e teria rompido o equipamento. Não há informações sobre qual crime ele era investigado.

Não há confirmação oficial da Policia Civil sobre o reconhecimento.

O caso

O corpo foi encontrado no início da tarde em uma mata na Rua Maxakalis, próximo a Rua Carajás. De acordo com a Polícia Civil, havia sinais de violência na cabeça da vítima, que podem ter sido causadas por pauladas ou pedradas. Destalhes sobre a investigação serão repassadas amanhã em uma coletiva pela Delegacia de Homicídios.