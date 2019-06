Família em primeiro lugar

Uma mulher dedicada à família e alegre. Assim era Nelsina Coelho Schreiber. Ela nasceu em Aurora (SC) em 1945, mas anos mais tarde deu um novo passo na estrada da vida e se mudou para o Paraná, acompanhada pelo marido, Ricardo Schreiber, e pelos seis filhos: João, Maria Helena, Cilene, Fábio, Everaldo e Mociar Schreiber.

A primeira parada da família foi em Medianeira, onde o marido de Nelsina tinha uma irmã. Lá eles abriram um bar, mas a família não se adaptou com a cidade e Ricardo, acostumado a trabalhar como motorista, não gostou do novo emprego.

Convidados por um tio de Ricardo, a família se mudou novamente, agora para Cascavel, onde chegaram em 1990. Ricardo ajudou o tio a tocar um empreendimento e Nelsina continuou a fazer aquilo que mais gostava: cuidar da família.

Momentos de alegria

Terceira filha de Nelsina, Cilene Schreiber conta que a mãe adorava reunir a família para jantar e, claro, em momentos de confraternização. “Era uma tradição e uma alegria para ela estar perto dos filhos e dos netos”, conta Cilene. “Esses sete anos cuidando dela… chegar em casa, encontrá-la sorrindo, feliz por estarmos ali… foram momentos muito especiais e que eu nunca vou esquecer”.

A maior preocupação dos familiares era em proporcionar conforto para Nelsina: “Ela gostava da casa limpa, organizada, sempre prezamos para que ela se sentisse bem”.

Mulher de foco

Nelsina tinha 72 anos, uma mulher de foco e garra. “Antes do AVC, ela se levantava às seis da manhã para cuidar da casa, cozinhar algo especial para a família, fazer bolo…” Dentre as especialidades da mãe, guimis, uma receita alemã feita com couve e batatas, é que vai deixar mais saudades.

Diagnóstico

Em 2012, Nelsina Coelho Schreiber sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) que atingiu o lado direito do cérebro. Por conta disso, ela perdeu a fala e não caminhava. Cilene e Everaldo cuidavam diariamente da mãe, alternando os horários.

Na sexta-feira 24 de maio Nelsina foi internada na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) devido a uma pneumonia. Naquele mesmo dia ela sofreu uma parada cardíaca e foi levada para o HU (Hospital Universitário). Na terça-feira seguinte (28) ela faleceu.

Nelsina deixou seis filhos, dez netas, um neto e sete bisnetos.