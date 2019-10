Família de menina desaparecida pede ajuda

A avó da adolescente de 15 anos, moradora de Cascavel, que desapareceu após cair de um jet ski no Rio Paraná, em Altônia, no ultimo dia 11 está apelando às autoridades e à população por auxilio.

Segundo ela, moradores da região estão ajudando nas buscas com barcos particulares, mas precisam de combustível para abastecer , alimentação, água e produtos de higiene. A familia está precariamente acampada ao lado do lago acompanhando as buscas e como não tem recursos está pedindo ajuda da população.

Segundo o 2° Tenente Marçal, do Corpo de Bombeiros as buscas continuam com duas equipes, uma de Umuarama e outra de Guaíra, além de barcos da Marinha, pescadores e voluntários.

Desaparecida

A adolescente de 15 anos, moradora de Cascavel, desapareceu após cair de um jet ski no Rio Paraná, em Altônia. O incidente foi registrado no último dia 11 e até agora o corpo ainda não foi encontrado.

A Polícia Civil também investiga o caso. Isso porque a garota estava acompanhada de uma amiga de 18 anos e dois homens que elas haviam conhecido no dia do incidente. Os homens e o piloto do jet ski fugiram logo após a menina desparecer.

De acordo com a Polícia Civil, o piloto do jet ski se apresentou na delegacia no último fim de semana. Ele foi ouvido e liberado por não se tratar mais de flagrante. Ele teria confirmado que a garota caiu após o jet ski virar em uma manobra. Ele disse que também caiu mas que conseguiu voltar ao equipamento, enquanto a adolescente – que não sabia nadar e não fazia uso de colete salva-vidas – se afogou.

Até o momento, a amiga da garota e outras duas pessoas, proprietárias de um bar próximo ao local do desaparecimento, foram ouvidas pela polícia. Agora a polícia tenta identificar e localizar os homens que estavam com as jovens no dia do acidente.