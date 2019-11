Família de Cruzeiro do Oeste pode ter sido vítima de sequestro 

Até o final da tarde desta quarta-feira(27), uma família que havia sido vítima de um provável sequestro em Cruzeiro do Oeste, não havia sido localizada. A Polícia Militar recebeu informações através de redes sociais dando conta de que as quatro pessoas teriam sido levadas a um hospital de Umuarama, mas nada foi confirmou, muito menos o retorno delas a residência em Cruzeiro do Oeste.

A preocupação maior dos policiais, de acordo com o capitão Claudio Silva Longo, é o fato de as vítimas permanecerem sob ameaça dos bandidos, sendo que uma delas manteve contato com familiares dizendo que estava em um hospital de Umuarama.

“O contato feito com familiares realmente aconteceu, mas checamos nos hospitais de Umuarama e não encontramos nenhuma das vítimas do sequestro”, comentou o capitão.

Em nota, o 25º Batalhão da PM de Umuarama revelou que a localização das vítimas se tratava de uma informação falsa.

Desaparecimento

A hipótese do sequestro foi lançada pela PM devido às circunstâncias em que aconteceu o desaparecimento do casal e dois filhos, sendo que dois veículos das vítimas foram levados e o interior da casa estava todo revirado. O crime teria ocorrido no início da noite da terça-feira (26). Os moradores foram identificados como Eliane Furlan dos Santos, 27, agente comunitária de saúde, seu esposo Cristiano Pereira Lopes, 33, S. F. L., 1 ano e J. F. L., de 8. Eles residem perto do Rotary Club de Cruzeiro do Oeste. De acordo com a PM, uma motocicleta Honda/CG cinza, placas ASP-1068, ano 2010 e um Corsa Hatch, AFS-2033, cor preta, 2007 forma levados.