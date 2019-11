Família Beal amplia investimentos em Cascavel

Em 1972, tem início a história de amor entre a Família Beal e a cidade de Cascavel com a aquisição da primeira loja do grupo que ganhou o nome de Comercial Beal. Ao longo do tempo o grupo criou diversos laços, integrando a comunidade e inaugurando mais quatro lojas.

Com esse crescimento, a Família Beal abraçou a oportunidade de assumir a bandeira Festval em Curitiba no ano de 2003, que contava com três lojas na capital paranaense. Na Capital, foi possível levar a experiência que conquistou o respeito de clientes e fornecedores no oeste.

Nesse novo mercado, o Beal Festval desenvolveu tendências no segmento mudando a percepção do consumidor sobre o ato de comprar. Além do jeito familiar de atender, a Família Beal investiu em lojas menores, gôndolas mais baixas e deu ênfase a produtos perecíveis e importados, fazendo com que surgisse um novo conceito para os consumidores curitibanos. Essa inovação tornou possível o investimento em novas lojas na capital e na renovação das lojas do Jardim Universitário, Jardim Maria Luiza, Avenida Tancredo Neves e da Avenida Brasil, em Cascavel. Hoje, a Cia. Beal de Alimentos, grupo criado para gerir as bandeiras Beal e Festval, é formada por 12 lojas e um centro de distribuição em Curitiba e região metropolitana e cinco lojas em Cascavel.

Agora, o Beal inicia uma nova fase em Cascavel, com uma repaginação nas lojas da cidade. Esses novos investimentos são uma retribuição ao apoio e à confiança que a Família Beal sempre recebeu da população cascavelense. Junto com novas tendências arquitetônicas, as lojas continuarão a oferecer produtos de alta qualidade com preços competitivos, atendendo a todos com atenção e cordialidade. Com essas importantes mudanças internas, as lojas se tornarão mais atrativas e bonitas.

Outra grande novidade a ser apresentada aos clientes de Cascavel será a união das marcas da Família Beal. A loja da Avenida Tancredo Neves passará a se chamar Beal Festval. Será a primeira a ganhar a nova identidade e, em breve, todas as lojas de Cascavel terão essa bandeira. Juntos, Beal e Festval estão entre as quatro maiores redes paranaenses do setor e isso proporciona poder de compra. Agregar a marca Festval ao Beal é uma estratégia para oferecer novas oportunidades de compras aos clientes, que poderão comparar e comprovar que as mudanças serão para melhor. Mas o que não mudará será a participação dos irmãos Beal no dia a dia da empresa, em Cascavel e Curitiba, que continuarão a ouvir os clientes, buscando inovação nos produtos e nos serviços, dando continuidade ao trabalho iniciado pelos pais, Severino e Lídia Beal, desde a fundação da empresa.

Em todo esse tempo, a dedicação e a preocupação em atender bem nortearam as ações da empresa, que se tornou uma grande família com quase 5 mil colaboradores e que têm como missão encantar os clientes.

