Falta de leitos de UTIs nos hospitais em Umuarama preocupa autoridades

Deputado lembra do avanço da doença no país, fator que importará necessariamente no aumento da demanda por leitos de UTIs

Deputado lembra do avanço da doença no país, fator que importará necessariamente no aumento da demanda por leitos de UTIs

Depois de uma reunião com o presidente da Associação Médica de Umuarama, o pneumologista Ronaldo de Souza, o deputado estadual Delegado Fernando Martins (PSL) elaborou um requerimento que foi enviado à Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, solicitando providência com a finalidade de aumentar a quantidade de leitos de UTIs em Umuarama.

O documento foi encaminhado ao secretário de Sapude do Estado Beto Preto, e pede providências urgentes para que sejam habilitados novos leitos nos hospitais do município. A justificativa é que se trata de uma medida fundamental para o enfrentamento da pandemia causada pelo Covid-19.

O parlamentar enfatiza que os leitos de UTIs dos hospitais existentes em Umuarama já estão ocupados em um percentual que oscila entre 80 a 85 por cento, e isso para o tratamento dos mais variados tipos de patologias, que inclusive nem estão relacionados ao coronavírus. “Saliento que para os municípios da microrregião de Umuarama há apenas 7 leitos de UTIs, e uma população estimada em 300 mil habitantes”, ressalta o deputado.

No mesmo documento, Delegado Fernando lembra do avanço do contágio da doença em todas as regiões do país no início deste mês, fator que importará necessariamente no aumento da demanda por leitos de UTIs. “Temos que nos preocupar com as complicações respiratórias que acometem com mais incidência os idosos e as pessoas portadoras de doenças crônicas pré-existentes, como diabetes, hipertensão e obesidade”, reitera.

O requerimento leva ainda a informação da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMILB), que mostra através de estudo realizado sobre as complicações decorrentes do novo coronavírus, a estimativa de que, para suprir a demanda de internações em UTIs, seria necessário aumentar em, pelo menos, 20% o número de leitos existentes atualmente destas unidades.

R$ 1 milhão ao Cemil

O deputado estadual ressalta que na terça-feira (7) se reuniu com o Governador Ratinho Junior, onde foi discutida a situação do avanço da doença em todo o Paraná, que possui atualmente 400 leitos de UTIs habilitados. “Fui informado que um período que gira em torno de 30 e 40 dias, teremos montados dois hospitais de campanha no Estado”, comunica Fernando Martins, ressaltando que também foi informado sobre a liberação de recursos no valor de R$ 1 milhão em emenda parlamentares encaminhadas por ele, solicitando a verba ao Hospital Cemil de Umuarama. O deputado ressalta que tais recursos serão repassados ainda este mês.