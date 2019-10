Falta de energia e baixa reservação determinam manutenção no rodízio no abastecimento e ampliam área de falta de água em Cascavel

A Sanepar informa que será mantido o rodízio no abastecimento de água de Cascavel nesta segunda-feira (28). Os fortes ventos e a falta de energia contribuíram com a redução dos níveis dos reservatórios, que amanheceram com 18 milhões de litros de água, 12 milhões a menos da capacidade total. Além dos bairros previstos para ficar sem abastecimento, outras regiões da cidade serão atingidas com a falta de água.

O fechamento desta segunda será nas regiões dos bairros Vila Kennedy, Parque Morumbi, Estrela do Mar, Colmeia, Santana, Los Álamos, Recanto Azul, Soares, Morada do Sol, Belo Horizonte, Indianara, Esteves, Colonial (parte), Parque São João, João Merlin, Campo Belo, Sarah Elisa, Belmonte, Alvorada, Periolo, Vila São José, Vila Davi, Vila Colaço, De Napoli, Cavan, Maria Luiza, Comercial, Juracy, Itamaraty, Parque São Paulo, Maria Tereza, Maria de Fátima, Champagnat, Flamingo, Belluno, 14 de Novembro, Marisa, Montreal, Quebec, Simon Pedro, Dona Helena, Walpides Ross e Esplanada.

A parada no abastecimento para essas regiões se inicia às 12h30. A abertura dos registros será a partir das 19h.

Além das localidades do rodízio, hoje pode ocorrer falta temporária de água nos bairros: Tarumã, Julieta Bueno, Melissa, Jaborá, Lumar, Santa Fé, Barcelona, Quatro Estações, Araucária, Brazmadeira, Madevani, Interlagos, Dona Josefina, Paraná, Tocantins, Garbin, Jardim Rio Branco, Paranaguá, Sanga Funda, Floresta, Ipanema, São Francisco, Brasília, Clarito, Consolata, Santa Maria, Geórgia, Los Angeles, Verdes Campos, Bela Vista, Jesuítas, Abelha, Colonial, Pazinatto, Caroline, Mariana I, II e III, Frasson, Florais do Paraná, Gralha Azul e Araucária. A normalização do abastecimento deve ocorrer de forma gradativa a partir da meia noite.

O fechamento não vai afetar os bairros Guarujá, Aeroporto, Sol Nascente e Cruzeiro do Sul em razão desses terem ficado sem água no domingo (27) pelo rompimento da adutora.

O alerta para o uso racional e consciente da água continua. A orientação é para que sejam priorizados os usos para o consumo humano, alimentação e higiene pessoal. A equipe técnica da Sanepar vai continuar fazendo a análise e o controle diário do sistema para decidir sobre a manutenção ou suspensão do rodízio.

A Sanepar recomenda reaproveitar a água do tanque e da máquina de lavar roupas, reutilizando-a na limpeza, na rega de plantas, na lavagem de calçados e tapetes e no vaso sanitário, além de reduzir o tempo no chuveiro, fechar as torneiras ao lavar louça, escovar os dentes e fazer a barba.

Previsão de fechamento para a terça-feira (29):

Nova Cidade, Cidade Universitária, Universitário, Maristela, Marília, São Luiz, Turisparque, Maria de Lourdes, Parque Cascavel, Trevo, Jardim Horizonte, Capanema, Santa Felicidade, Panorâmico, Jaçanã, Itapuã, Imperial, Urussanga, Sítios Recreio Paraíso, Jardim União, Jardim Amizade, Nélida, Padovani, Padovani III, Verona, Veredas, Panorama, Santa Catarina, Petrópolis, Integração, Jardim Seminário, Cristal, Tropical, Parque Verde, Residencial Das Palmeiras, Portal do Vale, Cidade Verde, São Mateus e Água Verde.