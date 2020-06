Falha no WhatsApp desabilita avisos de “on-line” e “digitando”

O WhatsApp passou por uma falha nesta sexta-feira (19) e intrigou usuários por todo o mundo. Com o erro, as configurações de privacidade não puderam ser alteradas. Isso fez com que muita gente achasse que a plataforma tivesse lançado uma nova atualização.

Com o erro, dados como o “visto por último”, “on-line” e “digitando”, que aparecem durante as conversas, sumiram. A falha foi observada nas versões de smartphone e web.

Ao tentar mudar as opções de privacidade, o aplicativo mostra uma mensagem de erro.

O site DownDetector, que identifica falhas em sites e aplicativos pelo mundo, detectou problemas com o WhatsApp.

Ainda não se sabe ao certo o motivo do problema. O Facebook, empresa dona do WhatsApp, não se pronunciou.

Fonte: Metrópoles.