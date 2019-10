FAG EXPERIENCE: uma imersão de estudantes no universo das profissões

Olhares atentos, perguntas cheias de curiosidade e o pensamento de que logo logo possa estar no curso em que sonha no Ensino Superior. Esses foram alguns dos sentimentos e das reações percebidos no câmpus do Centro Universitário FAG durante a 21ª Feira das Profissões FAG EXPERIENCE. 4.500 estudantes de 87 colégios de 72 municípios do Paraná estiveram presentes para experimentar as diferentes carreiras disponíveis em todas as áreas do conhecimento na Instituição.

Cada curso preparou oficinas ao estilo “mão na massa”, demonstrando especificidades de cada profissão. Cada espaço visitado era um encantamento diferente. “A gente vem aqui para tirar nossas dúvidas, às vezes tem certeza de qual faculdade fazer, chega aqui e acaba mudando de ideia, ou não pensa em fazer faculdade e acaba querendo fazer por aprender muito sobre as profissões”, expressa Matheus Salvador, aluno do 3º ano, que veio de Capitão Leônidas Marques.

“A gente é muito indeciso com relação a profissões e a maioria não sabe ainda o que fazer, então, tendo uma base do que estuda, o que faz é muito bom para a gente decidir a profissão que vai seguir”, reforça Luana da Silva, também de Capitão Leônidas Marques.

“Eu achei bem interessante. Eu mesma não pensava em fazer faculdade, mas depois que eu vim aqui já tenho algumas coisas em mente. Gostei de Farmácia e Engenharia”, revela Gabriela Eduardo dos Santos, aluno do 3º ano.

Da mesma forma que é relevante o auxílio para a escolha do futuro profissional, também é importante o fortalecimento do conhecimento dos acadêmicos em formação, e a FAG EXPERIENCE cumpre esse papel. “É muito importante. Muitas pessoas que não têm contato com Agronomia… eu também não tinha contato com a área quando vim para cá. É importante para eles verem. Eu perguntei o que eles pensam de Agronomia e todos responderam planta, e não é só a planta, né? O evento é legal para ter essa proximidade e mostra também o que sabemos”, conta Nataly Cardoso, acadêmica do 10º período de Agronomia.

Alunos e professores dos colégios visitantes foram acolhidos pela Direção do Centro Universitário FAG. “Para nós, é sempre motivo de alegria poder receber tantos alunos e ajudá-los em escolher seu futuro. Sabemos que são muito jovens e não é uma tarefa fácil. Nós nos orgulhamos muito de nossa equipe tão bem preparada, composta por acadêmicos, professores e funcionários, que sempre é tão acolhedora e receptiva”, destaca a pró-reitora Administrativa, Jaqueline Gurgacz Ferreira. “Abrimos nossas portas para mostrarmos tudo o que temos à disposição, para mostrar o quanto a FAG conta com o que há de mais moderno e também o melhor colegiado. Esperamos ver muitos desses visitantes a partir do ano que vem como nossos alunos”, finaliza o reitor Assis Gurgacz.