FAG – Alunos de Publicidade e Propaganda desenvolvem podcast durante a quarentena

A disciplina de Rádio do curso de Publicidade do Centro FAG busca capacitar o aluno para compreender este veículo de comunicação, que se reinventa a cada nova mídia que surge. Uma das inovações é o formato podcast.

A professora Talita Ferraz propôs, durante a quarentena ocasionada pela pandemia do coronavírus, atividades que dessem continuidade à prática em rádio. “Foi no podcast que encontrei uma saída para continuarmos produzindo e aprendendo. Criamos o ‘Enquanto isso na quarentena’, um podcast da turma toda que fala sobre os desafios, os dilemas, os medos, as conquistas e as experiências adquiridas nesse período de isolamento”.

Podcast é um arquivo, geralmente disponibilizado na internet, com conteúdo em áudio sobre assuntos diversos.

A atividade será postada quinzenalmente e conta com a participação e envolvimento dos alunos, desde a criação do roteiro até a apresentação do programa, tudo isso feito de maneira virtual, cada um na sua casa e utilizando plataformas on-line para reuniões de pauta e a gravação do programa.

A aluna Maryanna Dulnik comentou sobre o desafio: “A experiência de gravar um podcast foi única e totalmente nova! Uma ótima forma de adaptar os estudos de Rádio durante esse período em um projeto que não favorece só alunos, mas também os ouvintes do podcast”.

Além de aprender sobre esse formato de mídia, os acadêmicos também exercitam o lado crítico e criativo. “Foi uma experiência muito produtiva, tanto em questão de conteúdo quanto de experiência. No podcast abordamos temas pertinentes ao momento, com responsabilidade, mas de forma descontraída, refletindo como estamos lidando com a pandemia”, diz Lucas Pilonetto, também acadêmico.

Para acompanhar a produção dos acadêmicos, siga no instagram @enquantoissonaquarentena. O podcast está disponível nas plataformas Spotify e Google Podcasts.