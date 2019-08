Extração de óleos e culturas de inverno são temas de dia de campo

Santa Tereza – Nesta quarta-feira (7), o Iapar (Instituto Agronômico do Paraná) de Santa Tereza do Oeste promoverá dia de campo sobre culturas para obtenção de óleo vegetal. Opções de variedades para plantio durante o inverno no oeste também serão apresentadas como camelina, canola, cártamo, crambe linhaça, mostarda e nabo forrageiro. O evento é gratuito e começa às 13h.

Um dos palestrantes é Hevandro Delalibera, pesquisador do Iapar. Ele falará sobre extração de óleo e regulagem de máquinas visando melhorias no processo, alguns procedimentos necessários na matéria-prima, como pré-tratamento e pós-tratamento. Também explicará as diferenças entre os óleos, a qualidade e o armazenamento. “Talvez o principal produto de interesse é a torta gerada na extração mecânica do óleo. Esse subproduto é utilizado na alimentação animal. Hoje o cenário mais viável para uso da torta é na alimentação animal, em produtores de leite, confinamentos, granjas de suínos e aves. Também é possível usar na correção de solo”.

Os presentes terão contato com as máquinas de extração e ouvirão outros conceitos que envolvem engenharia de alimentos, pós-colheita, engenharia agrícola, nutrição animal e química, entre outros.

Já o pesquisador Luiz Antonio Zanão Junior falará sobre a adubação de culturas para produção de óleo, especificamente canola, cártamo e crambe, que possuem necessidades nutricionais menores que culturas tradicionais como soja e milho porque produzem menos que essas culturas.

O pesquisador Iapar em fitotecnia Mateus Azevendo – que é líder do Programa de Pesquisa em Energias Renováveis (PER) – informará o panorama da produção e o uso de biocombustíveis a partir de óleo vegetal.

Por fim, o pesquisador Pedro Mário Araújo mostrará a campo opções estudadas pelo instituto, como nabo forrageiro, canola, crambe, cártamo, camelina, linhaça e mostarda.

Nas avaliações conduzidas pelo pesquisador foram considerados os fatores como produção de grãos e de óleo, qualidade da torta para alimentação animal, ciclo da cultura que deve se encaixar na entressafra da soja. “Com base nos resultados obtidos até o momento podemos afirmar que as espécies mais promissoras são a canola e o nabo forrageiro”.